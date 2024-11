Verso Inter-Lipsia, Inzaghi: "Dobbiamo continuare a lavorare, spero di fare la storia con questo club"

L'Inter torna ad assaporare l'aria di Champions League dopo la goleada del Bentegodi contro il Verona. Archiviata la larga vittoria in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi si preparano ad accogliere a San Siro il Lipsia per non perdere il passo con le posizioni d'alta classifica del girone unico della Champions. La quinta giornata contro i tedeschi, ancora a quota zero, potrebbe sembrare in discesa per i nerazzurri che però non vogliono, e non possono, sottovalutare l'avversario. E Inzaghi lo sa bene: "È una squadra di qualità, nelle quattro di Champions giocate meritava di più. Hanno ottimi giocatori e la loro classifica non rispecchia il modo in cui hanno giocato. Sappiamo di affrontare una squadra forte". Sulla formazione c'è qualche dubbio: "Frattesi ha un problema alla caviglia, tra Bisseck e Bastoni vedrò. Taremi sapeva che venendo all'Inter avrebbe avuto una concorrenza più ampia. Deve continuare a lavorare come sta facendo". E Dimarco, intervenuto in conferenza, ha sottolineato: "Lipsia? Hanno giocatori forti, noi dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto fin qui in Champions".