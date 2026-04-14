Thuram si è ripreso l'Inter: anche senza Lautaro, vuole gol, scudetto e... rinnovo

Dopo la sosta di fine marzo, Marcus è tornato per garantirsi presente e futuro con l’Inter. "Davvero non segnavo da così tanto?" Si domandava incredulo nel post-partita con la Roma, dopo che in tv gli avevano evidenziato il periodo di magra. Oggi, toccata la doppia cifra in campionato e la discreta quota di 15 reti in stagione, Thuram è di nuovo un punto centrale dei programmi della società. "La Nazionale mi ha fatto bene e ho potuto cambiare aria, segnando con la Francia sono tornato con un po' più di fiducia: meglio per l'Inter", ha dichiarato dopo il Como. Nonostante le voci di mercato, il francese ha ancora due anni di contratto e potrebbe discutere con calma anche un eventuale rinnovo.