Serie B: le date dei playoff e playout. La nuova stagione inizia il 22 agosto

14 Apr 2026 - 16:42

L'assemblea di Lega B riunitasi a Milano, con tutte le società presenti, ha stabilito la date di playoff e playout del campionato. Il turno preliminare dei playoff (in gara unica) si svolgerà il 12 maggio, seguiranno le semifinali playoff con turno d'andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio. La finale promozione si svolgerà domenica 24 maggio (andata) e venerdì 29 maggio (ritorno). Per quanto riguarda i playout, partita d'andata venerdì 15 maggio e match di ritorno venerdì 22 maggio. Approvata anche la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine del campionato 2026/2027. In particolare, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l'ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.

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