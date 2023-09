Thuram festeggia alla Lukaku, Lautaro dice no: "Non esulto più così"

© Getty Images

"No, io non esulto più così". Più esplicito che mai Lautaro Martinez con Marcus Thuram dopo il gol del 2-0 realizzato alla Fiorentina. Nei festeggiamenti il francese imita l'esultanza di Romelu Lukaku ma l'argentino non alza le braccia e dice chiaramente 'no' con un gesto delle mani. La ferita è ancora aperta, il Toro si è sentito tradito. E Big Rom ormai è soltanto un ricordo. E non viene neanche nominato: "Perché ho smesso di seguire Lukaku sui social? Thuram è un grande giocatore, Arnautovic anche, Thuram e Sanchez pure, sono contento di giocare con loro...", ha detto nel post partita. Più chiaro di così...