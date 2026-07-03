Thuram e lo striscione anti-Milan alla festa scudetto: multa di 5.000 euro al francese e all'Inter

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l'Inter. A carico di Thuram era stato aperto un procedimento "per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall'Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi".