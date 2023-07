Ter Stegen contro l'Inter: "Arrivata in finale di Champions con fortuna"

LA FRECCIATA

Il portiere del Barcellona lancia un siluro nei confronti dei nerazzurri tornando sul percorso europeo dei nerazzurri.

Che in casa Barcellona non ci fosse grande simpatia nei confronti dell'Inter era cosa nota, e a rimarcare il concetto ci ha pensato Ter Stegen, portiere dei blaugrana. Intervistato dai colleghi di Marca, il numero tedesco ha lanciato una stilettata nei confronti dei nerazzurri che non è passata inosservata nemmeno in Spagna: "Con l'Inter si è visto che con un po' di fortuna si può arrivare in finale di Champions League". Parole che faranno discutere anche tra il tifo nerazzurro.

I rapporti tra l'Inter e il Barcellona sono diventati particolarmente tesi dopo il doppio scontro europeo andato in scena in occasione dell'ultima Champions League. I due club in particolare, si sono giocati il secondo posto nella fase a gironi che regalava l'accesso agli ottavi della competizione dalle grandi orecchie alle spalle del Bayern Monaco. La tensione si era alzata soprattutto in occasione della gara d'andata a San Siro, vinta 1-0 dai nerazzurri grazie al gol di Hakan Calhanoglu dalla distanza. Xavi soprattutto, si era lamentato per un presunto rigore non concesso ai blaugrana in pieno recupero dopo un fallo di mano di Dumfries.

Le immagini hanno colto l'allenatore dei catalani fare un segno particolare al fischietto Vincic come a dire "L'Inter ha pagato gli arbitri", senza dimenticare le uscite post-gara davanti ai media: "Sono indignato per l'arbitraggio, abbiamo subito un'ingiustizia". Lo stesso Xavi si era fatto risentire anche poco prima della finale di Istanbul tra Manchester City e Inter: "Credo che il Triplete del Manchester City sia giusto perché è il club migliore rimasto in ballo con il migliore allenatore al mondo". Insomma in casa Barcellona c'è ancora un conto aperto con l'Inter, e Ter Stegen ci ha tenuto a ribadirlo a modo suo.