Steven Zhang omaggia Spalletti: "Sarai sempre il mio allenatore"

30/05/2019

Sul sito dell'Inter un saluto scarno, mentre Steven Zhang ha voluto omaggiare Luciano Spalletti su Instagram. Il giovane presidente nerazzurro ha scritto un bel messaggio, accompagnato da una foto, per il tecnico appena esonerato: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questi due anni hanno significato molto per l'Inter e per la mia crescita personale. Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei l'allenatore dell'Inter, sarai sempre il mio allenatore. Grazie Mister Spalletti".