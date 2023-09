Staff Colombia: "Cuadrado ha la tendinite. In costante contatto con l'Inter"

LE ULTIME

Perea, assistente dl ct dei Cafeteros: "Dobbiao aspettare l'evoluzione degli eventi"

© Getty Images Dal ritiro della Colombia arrivano importanti novità sulle condizioni di Juan Cuadrado, costretto a uscire alla fine del primo tempo della sfida contro il Venezuela per un problema muscolare. "Soffre di tendinite, dopo la partita era molto affaticato - ha detto Luis Amaranto Perea, assistente del ct dei Cafeteros Nestor Lorenzo, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cile, valida per le qualificazioni mondiali e in programma mercoledì 13 - Successivamente, in alcuni allenamenti ha sofferto nuovamente e oggi siamo in una condizione in cui dobbiamo aspettare l'evoluzione degli eventi. Siamo in contatto con l'Inter".

La presenza di Cuadrado contro il Cile resta in dubbio fino all'ultimo: "Non sappiamo se ci sarà - ha proseguito Perea - C'è già comunicazione tra il nostro staff medico e quello dell'Inter. Speriamo possa essere a disposizione, ma non sappiamo ancora se Juan ci sarà". Intanto in casa nerazzurra incrociano le dita: la speranza è che il giocatore venga risparmiato per rischiare di peggiorare la situazione.