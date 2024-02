Stadio Inter, il sindaco di Rozzano: "Silenzio da ottobre, il 30 aprile data decisiva"

NUOVI DUBBI

"Se non ci saranno novità, vorrà dire che scadrà la prelazione e l'idea di costruire lo stadio verrà abbandonata"

"La prelazione sul terreno a cui è interessata l’Inter per lo stadio scadrà il 30 aprile e credo che quella data possa essere decisiva - ha aggiunto -. Se non ci saranno novità, vorrà dire che Rozzano sarà abbandonata come idea per costruire lo stadio". "Se ci dovesse essere una proroga o, come mi auguro, uno studio di fattibilità, allora vorrà dire che le intenzioni sono serie", ha proseguito il primo cittadino di Rozzano a caccia di chiarezza sul progetto.

"Non conosco i dettagli della proposta di Milano. Credo che giocare in uno stadio vuoto non sia l'obiettivo delle due squadre - ha continuato Giovanni Ferretti De Luca -. Non credo sia facile ristrutturare lo stadio per due, se non tre stagioni, e consentire allo stesso momento al pubblico di accedervi". "Credo che i lavori potranno garantire una presenza solo parziale di pubblico - ha aggiunto -. A meno di garanzie importanti, credo che questa proposta debba essere riformulata".

"I pro e i contro sul lasciare Milano devono essere valutati dalle due squadre. In tutta Europa la direzione è quella di avere uno stadio di proprietà, che garantisce indotti e fatturati importanti - ha ribadito il sindaco di Rozzano -. Inter e Milan hanno manager capaci che sapranno fare la scelta migliore". "Come ho già detto Rozzano non ha mai avuto uno stadio, quindi mal che vada si rimarrà come sempre, anche se io mi auguro che la scelta dell'Inter possa ricadere sulla nostra città", ha concluso.