Spalletti: "Buonissima prestazione. Il giorno di Icardi? Era il giorno dell'Inter..."

07/04/2019

" Icardi ? Di lui non parlo perché si parla sempre di lui. Ci sono anche gli altri. Anche oggi era il giorno dell 'Inter, non di Icardi. Icardi deve fare il bene della squadra, deve venire incontro a palleggiare come oggi ha fatto di più, deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi". Spalletti risponde così alla domanda su Maurito nel giorno del suo ritorno a San Siro. "Alla squadra do il massimo, buonissima prestazione".

"E' stata una partita decisa da entrambe le squadre e i comportamenti dei giocatori sono stati corretti dei giocatori - ha proseguito Spalletti nel dopo partita - Inter migliore con l'ingresso di Borja Valero? Si è fatto bene anche quando Gagliardini e Vecino si sono alternati, con caratteristiche differenti, dando imprevedibilità. Perisic? È partito male, poi piano piano ha acceso il motore e ha fatto quello che doveva fare. Nella gestione ogni tanto ci incasiniamo da soli e non seguiamo la logica. Un punto che ci fa allungare in classifica in chiave Champions? Io passo dalla prestazione della squadra, non dai risultati. Sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui sono serenissimo". Sulle condizioni di Brozovic: "Ha male al muscolo, per la prossima non c'è di certo".