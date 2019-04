Skriniar, regalo al tifoso interista: "Con te mi sento più sicuro che con l'allarme di casa". E dopo la partita arriva la maglia

09/04/2019

Sbarcato sul pianeta Inter da nemmeno due anni, Milan Skriniar ha impiegato pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi. Merito di prestazioni sempre di grande affidabilità e generosità, oltre a uno spirito da guerriero che ha conquistato presto ogni interista, come il ragazzo che domenica - nel corso del match con l' Atalanta - ha esposto un simpatico striscione dedicato allo slovacco: "Skriniar, con te mi sento più sicuro che con l'allarme di casa mia. Campione regalaci la maglia".

Un desiderio, quello del tifoso nerazzurro, prontamente esaudito dal difensore che, al triplice fischio, si è diretto dal ragazzo per consegnargli la maglietta numero 37: "E' partito tutto come un sogno, avere la maglia di un campione - scrive su Instagram Michael Bragaglio, il nome del tifoso -. Con un pizzico di ignoranza e la speranza fino all'ultimo... Alla fine è successo davvero. Milan grazie ancora, non è da tutti!".