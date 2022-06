Skriniar: "Il mio futuro è all'Inter, voglio diventare una leggenda qui"

PARLA SKRINIAR

Il difensore dal ritiro della Slovacchia: "Credo che torneremo primi la prossima stagione, è stata dura dopo lo scudetto perso"

Milan Skriniar parla di Inter dal ritiro della Slovacchia: "Siamo soddisfatti della stagione e dei due trofei vinti, anche se dispiace aver perso lo scudetto. Tra febbraio e marzo abbiamo vissuto un brutto periodo, rovinando alcune partite tra cui il derby dominato a lungo e poi perso. I primi giorni dopo la vittoria del Milan sono stati i peggiori ma credo che ci riprenderemo il primo posto la prossima stagione". © Getty Images

Ancora sulla stagione appena conclusa: "Si ipotizzavano scenari catastrofici per la partenza di due giocatori chiavi e dell'allenatore ma il nuovo tecnico ha fatto bene. Abbiamo dimostrato di essere tra i migliori sia in Italia che in Europa. L'Inter era ed è in buone condizioni".

Il difensore, in un'intervista a Pravda, ribadisce la fedeltà ai colori nerazzurri: "Il mio futuro è qui, continuerò con questa maglia. Una leggenda dell'Inter come è stato Hamsik per il Napoli? Sì, vorrei poter fare qualcosa del genere".