Simone Inzaghi tra presente e futuro: "Vicini al traguardo, il rinnovo si farà"

PREMIO BEARZOT

"Molti non ci pronosticavano all'inizio. A fine anno parleremo col cliub ma non ci saranno problemi a continuare questo percorso"

In attesa di conquistare aritmeticamente lo scudetto della seconda stella dell'Inter, Simone Inzaghi ha ricevuto presso il Salone d'Onore del Coni il "Premio Bearzot". E il tecnico nerazzurro ha colto l'occasione per parlare dell'obiettivo tricolore e del futuro. "Sappiamo quello che abbiamo fatto dal 13 luglio. Siamo vicini al traguardo che sognavamo - ha dichiarato -. Molti non ci pronosticavano all'inizio, ma ho un gruppo solido, una grande società e un grande pubblico che ci ha sempre sostenuto". "Futuro? L'Inter mi ha dato tanto, siamo cresciuti - ha aggiunto -. Sono arrivato in un momento difficile e insieme all'aiuto della società abbiamo fatto questo percorso". "Io sto bene, ho una società forte - ha proseguito -. A fine anno parleremo ma non ci saranno problemi a continuare questo percorso".

"Rimpianto Champions? È da tre anni che siamo nelle prime 16 d'Europa, quest'anno avremmo voluto ripercorrere il percorso che ci ha portato a Istanbul - ha continuato Inzaghi -. Posso solo ringraziare i miei giocatori, saremmo voluti arrivare ai quarti, ma di fronte avevamo l'Atletico Madrid".

"Sono orgoglioso di ricevere un premio intitolato a Bearzot - ha proseguito -. Grazie all'Us Acli, alla Federazione, all'Ansa, all'Inter, al mio staff, ai miei giocatori, a tutti quelli che si sono alternati in questi anni e che mi hanno permesso di essere qui".

"Un pensiero ai ragazzi che sono qui - ha continuato mister Inzaghi - vedo le immagini di Bearzot e mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamo sempre creduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo".