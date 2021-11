Serie A: Inter-Napoli 3-2, i nerazzurri si portano a -4 dalla vetta

INTER-NAPOLI 3-2

Zielinski illude gli azzurri, poi la rimonta firmata Calhanoglu (rigore), Perisic e Lautaro. Prima sconfitta per Spalletti

di

ANDREA GHISLANDI

Nel primo posticipo della 18a giornata di Serie A, l'Inter batte 3-2 il Napoli e si porta a -4 dalla vetta occupata dagli azzurri e dal Milan. A San Siro passano per primi gli ospiti con Zielinski (17'). Rabbiosa la reazione dei nerazzurri, che pareggiano su rigore con Calhanoglu (25') e la ribaltano al 44' con un colpo di testa di Perisic (44'). Al 61' il tris di Lautaro, poi Mertens accorcia al 79'. Al 91' miracolo di Handanovic su Mario Rui.













































































































IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 3-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30' st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17' st Vidal), Perisic (43' st Satriano); Lautaro Martinez (30' st Gagliardini), Correa (17' st Dzeko). A disp.: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D'Ambrosio. All.: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30' st Elmas), Osimhen (10' st Petagna), Insigne (30' st Mertens). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka. All.: Spalletti

Arbitro: Valeri

Marcatori: 17' Zielinski (N), 25' rig. Calhanoglu (I), 44' Perisic (I), 16' st Lautaro Martinez, 34' st Mertens (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Koulibaly (N), Rrahmani (N), Calhanoglu (I), Vidal (I), Handanovic (I), Dzeko (I).

Espulsi:

Note: Ammonito Inzaghi (I) per proteste

LE STATISTICHE

Il Napoli ha subito 3 gol oggi, tanti quanti ne aveva incassati nelle precedenti 10 giornate di campionato.

Era da aprile contro la Juventus che il Napoli non perdeva un match di Serie A.

Gol numero 103 in Serie A per Dries Mertens, diventato ora il miglior marcatore in Serie A con la maglia del Napoli, superato Antonio Vojak (102).

Quarto gol di Lautaro Martinez al Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha segnato di piú.

Era da marzo 2017 contro l’Atalanta (Banega per Icardi) che l'Inter non segnava un gol in Serie A con un assist di un argentino per un gol di un argentino.

Dopo 336 minuti di astinenza, Lautaro Martinez ha ritrovato il gol in Serie A (non segnava dal 2 ottobre contro il Sassuolo).

Peggior dato in questo campionato per il Napoli sia come tiri subiti (17), che come tiri nello specchio subiti (sette), che come tiri effettuati (solo nove).

Dalla stagione 2017/18 (la sua prima in Serie A) ad oggi, questa é la 10a volta che Calhanoglu segna un gol e fornisce un assist vincente nello stesso match: solo Immobile, Quagliarella, Insigne, Zapata ne contano di piú nel periodo.

Dalla stagione 2017/18 (la sua prima in Serie A) Hakan Calhanoglu è quindi il centrocampista che conta piú match di massimo campionato con almeno un gol e almeno un assist all'attivo (10 con quello odierno).

Nessun giocatore ha fornito piú assist da palla inattiva di Calhanoglu in questa Serie A (3 come Rovella del Genoa).

Questo è il miglior avvio di Calhanoglu a livello realizzativo in un campionato di Serie A: mai aveva messo a segno 3 gol nelle prime 13 giornate.

Calhanoglu ha trasformato tutti e 4 i rigori calciati in Serie A.

Gol numero 44 in Serie A per Ivan Perisic (nessun croato ne ha messi a segno di piú nella competizione, 44 anche Igor Budan).

Quello di Ivan Perisic è il nono gol di testa segnato dall’Inter in questo campionato (primato nella Serie A in corso): era da ottobre 2020 contro il Parma che il croato non trovava il gol con un colpo di testa in Serie A.

Era da marzo contro il Sassuolo che il Napoli non incassava almeno 2 gol in un primo tempo di Serie A.

Solo il Napoli (7) ha ricevuto piú rigori dell'Inter (6) in questo campionato.

Lorenzo Insigne è uno dei due giocatori di questo campionato con almeno quattro gol segnati e quattro assist vincenti forniti (l'altro è Pasalic dell'Atalanta).

Zielinski (con 3 reti) é il miglior marcatore in trasferta del Napoli in questo campionato (a 3 reti anche Osimhen).

Tutti e tre i gol in questo campionato di Zielinski sono arrivati in trasferta: questo é il suo terzo gol in A all'Inter, solo al Milan (4) ha segnato piú reti nel massimo campionato.