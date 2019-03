Serie A, Inter-Lazio 0-1: Milinkovic-Savic riapre la corsa Champions I biancocelesti espugnano San Siro con un gol del serbo per tre punti fondamentali Facebook

31/03/2019 di MAX CRISTINA

Una rete di Milinkovic-Savic al 13' è bastata alla Lazio per espugnare San Siro e battere l'Inter 1-0 nel posticipo della 29a giornata di Serie A, tornando pienamente in corsa per un posto in Champions League. Dopo il vantaggio i laziali hanno sfiorato il raddoppio in più occasioni ma scontrandosi con almeno tre interventi decisivi di Handanovic, mentre nel finale l'assedio dell'Inter non ha trovato la zampata vincente.

LA PARTITA La corsa per un posto nella prossima Champions League è più aperta che mai. La Lazio non si è lasciata sfuggire l'occasione e a San Siro, contro l'Inter spuntata dagli acciacchi, ha vinto 1-0 conquistando tre punti fondamentali per accorciare in classifica. Con una vittoria nel recupero contro l'Udinese i biancocelesti sarebbero al quarto posto a pari punti col Milan e a -2 proprio dall'Inter che ha perso un'occasione per mettersi in una posizione più tranquilla. E' bastato il gol di Milinkovic-Savic al 13' per sbancare il Meazza, ma se le parate di Handanovic hanno tenuto in gara l'Inter, nella ripresa la Lazio ha saputo resistere all'assedio nerazzurro che ha pagato l'assenza di un vero centravanti.



Keita Balde, l'ex di turno, il suo lo ha fatto da punta centrale, muovendosi su tutto il fronte d'attacco e cercando spazi in profondità, ma pagando il gap fisico con i granitici difensori della Lazio. Dopo un buon inizio dell'Inter con tre occasioni per Perisic, Vecino e Skriniar nei primi minuti, la squadra di Inzaghi ha trovato il pertugio giusto al 13' con un'azione di contropiede misto di velocità e tecnica: il lancio di Romulo ha pescato Luis Alberto in area, bravo a recapitare un pallone sul secondo palo a Milinkovic-Savic per il vantaggio di testa su Brozovic. Lo svantaggio ha disunito le maglie dell'Inter che nella foga di recuperare la partita ha lasciato campo aperto alla Lazio che, anche dopo l'infortunio di Correa, ha costretto Handanovic a interventi miracolosi.



Il portiere sloveno si è superato di istinto su Bastos al 42', ripetendosi poi sul tiro a giro di Luis Alberto poco prima dell'intervallo. Ma è al 55' che il capitano dell'Inter ha dato il meglio di sé prima chiudendo la porta a Caicedo nell'uno contro uno e anticipando poi Immobile prima del tap-in. L'ultima grande occasione per la Lazio prima dell'assedio dell'Inter, confuso e confusionario e piuttosto impreciso. Le folate di Politano e l'ingresso di Nainggolan non hanno fatto saltare il banco biancoceleste, ma hanno mostrato una buona condizione fisica. Quella con il rientro di un centravanti puro, che sia Icardi o Lautaro, potrebbe fare la differenza nella corsa a un posto in Champions League.

LE PAGELLE Handanovic 7,5 - Compie almeno tre interventi decisivi, prima su Bastos e Luis Alberto e poi chiudendo miracolosamente la porta a Caicedo nella ripresa.



Keita 6 - Fare il centravanti non è il suo ruolo, ma lo fa con una buona dedizione. In area non è letale, ma prova ad aprirsi gli spazi in profondità muovendosi molto.



Brozovic 4,5 - Sovrastato da Milinkovic in occasione del gol, sbaglia una quantità importante di palloni e scelte in mezzo al campo. Il più in difficoltà anche nell'assedio del secondo tempo.



Luis Alberto 7 - Vede spazi e traiettorie che gli altri non vedono e rifinisce alla perfezione l'assist per il gol del vantaggio. Non trova la gioia personale solo per le capacità di Handanovic.



Milinkovic-Savic 7 - Un gol importantissimo arrivato con una partita tatticamente ottima. Fa valere il fisico in tutte le zone del campo.



Leiva 6,5 - Un muro davanti alla propria difesa, chiude le trame nerazzurre anticipando le mosse degli avversari. Meno impostazione e più rottura, ma è quello che gli ha chiesto Inzaghi.

LE STATISTICHE - La Lazio ha vinto una partita di Serie A contro l’Inter per la prima volta dal maggio 2016 (0-2).

- L’Inter non ha trovato il gol in due partite consecutive di Serie A contro la Lazio al Meazza (0-0 nella scorsa stagione) per la prima volta dal 1995.

- La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A (2N, 1P), tante quante nelle precedenti 15.

- La Lazio ha trovato il gol in 12 partite consecutive di Serie A per la prima volta da dicembre 2017.

- L'Inter non ha vinto nessuna delle nove partite di questa Serie A in cui è andata in svantaggio (1N, 8P).

- In questa stagione, solo contro il Parma (28) l'Inter ha tentato più conclusioni senza trovare la rete rispetto alla gara contro la Lazio (18).

- La Lazio ha trovato il gol con il primo tiro tentato contro l'Inter.

- Sergej Milinkovic-Savic non trovava il gol in trasferta in Serie A dal maggio 2018 (vs Crotone).

- Luis Alberto ha preso parte attiva a quattro gol nelle ultime due partite di Serie A (due reti, due assist), tanti quanti nelle sue precedenti 20.

- Prima presenza nel 2019 in Serie A per Keita, che non giocava in campionato dal 29 dicembre.

IL TABELLINO INTER-LAZIO 0-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic 7,5; D'Ambrosio 5,5 (33' st Candreva 6), Skriniar 5, Miranda 5, Asamoah 5,5; Vecino 5, Brozovic 4,5; Politano 6, Borja Valero 5 (28' st Nainggolan 6), Perisic 5,5; Keita 6 (39' st Joao Mario sv). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Gagliardini, Colidio. All.: Spalletti 5,5.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Bastos 6; Romulo 5,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5, Luis Alberto 7 (21' st Parolo 6), Lulic 6 (41' st Durmisi sv); Correa 6 (27' Caicedo 6); Immobile 6. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Marusic, Jordao, Cataldi, Badelj. All.: Inzaghi 6,5.

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 13' Milinkovic-Savic

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

