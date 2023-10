Serie A, Inter-Bologna 2-2: nerazzurri ancora rimontati a San Siro

INTER-BOLOGNA 2-2

Inzaghi va sul 2-0 al 13' grazie ad Acerbi e Lautaro, ma Orsolini (rigore) e Zirzkee gelano i nerazzurri

Nell'ottava giornata di Serie A, l'Inter subisce la rimonta del Bologna e non va oltre il 2-2 a San Siro. Inzaghi va avanti di due gol al 13' grazie al colpo di testa su corner da Acerbi e al potente tiro dalla lunga distanza di Lautaro, ma il rigore di Orsolini (provocato dal Toro) al 19' e il destro in area di Zirkzee (52') gelano i nerazzurri, che ora rischiano di scivolare al secondo posto. I rossoblù, invece, salgono a 11 punti.

LA PARTITA

Come col Sassuolo, l'Inter spreca il vantaggio a San Siro e stavolta, da 2-0, si fa fermare sul 2-2 dal Bologna. L'avvio dei nerazzurri è letteralmente incontenibile: dopo dieci minuti di calma, ecco il vantaggio con la spizzata di Acerbi su corner battuto da Calhanoglu. Passano però appena due minuti e Lautaro raddoppia con un bolide di destro dal limite dell'area. La partita sembrerebbe già ben indirizzata, ma al 19' il Bologna accorcia le distanze: il Toro trattiene ingenuamente in area Ferguson sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Guida viene richiamato dal Var e assegna il rigore in favore dei rossoblù, trasformato da Orsolini nonostante Sommer avesse intuito la direzione del tiro. La rete rimette in discussione il match e la formazione di Motta inizia a palleggiare, mostrando personalità di fronte ai nerazzurri. Il primo tempo, però, finisce 2-1 senza altri clamorosi acuti.

Nel secondo tempo, però, i nerazzurri partono male e, al 52', ecco il pareggio: gran lancio di Ferguson, Zirkzee si sistema il pallone sul destro e batte Sommer per il 2-2. Inzaghi rimedia e fa un triplo cambio: dentro Carlos Augusto, Cuadrado e Sanchez per Dimarco, Dumfries e Thuram. Il cileno prova subito a lasciare il segno, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco allo scoccare dell'ora di gara. I nerazzurri sfiorano il nuovo vantaggio con la deviazione su calcio d'angolo di Lautaro, poi entra anche Frattesi al posto di Mkhitaryan mentre Zirkzee è costretto a uscire per problemi muscolari lasciando spazio a Van Hooijdonk. Nel finale, Carlos Augusto conclude in area trovando l'opposizione di Skorupski e si resta 2-2: l'Inter spreca un altro vantaggio in casa e lascia due punti per strada.

LE PAGELLE DI INTER-BOLOGNA

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-2

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (10' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan (31' st Frattesi), Dimarco (10' st Carlos Augusto); Thuram (10' st Sanchez), Lautaro.

A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Bisseck, Darmian, Sensi, Klaassen, Agoumé. All.: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (37' st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini (37' st El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (16' st Saelemaekers); Zirkzee (32' st Van Hooijdonk).

A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All.: Motta

Arbitro: Guida

Marcatori: 11' Acerbi (I), 13' Lautaro (I), 19' rig. Orsolini (B), 7' st Zirkzee (B)

Ammoniti: Ndoye (B), Lautaro (I), Inzaghi (I), Bastoni (I), Beukema (B), Ferguson (B)

Note: recupero 2'+6'



LE STATISTICHE

• L’Inter ha pareggiato un match di Serie A dopo essere andata in vantaggio di due gol per la prima volta dal 24 febbraio 2019 contro la Fiorentina (3-3 in quel caso).

• Il Bologna (2V, 5N, 1P nel 2023/24) è rimasto imbattuto in sette delle prime otto partite stagionali in Serie A per la prima volta dal 1989/90 (2V, 6N in quel caso).

• Lautaro Martínez è il 3° giocatore nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime otto partite giocate dai nerazzurri in una stagione di Serie A, dopo Giuseppe Meazza (11 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (16 nel 1958/59).

• Nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 10, al pari di Serhou Guirassy dello Stoccarda.

• L’Inter non pareggiava una partita casalinga in Serie A dal 19 marzo 2022 (1-1 v Fiorentina), da allora aveva registrato 21 vittorie e sei sconfitte in 27 gare interne.

• Nessun giocatore ha fornito più assist di Marcus Thuram (cinque) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, al pari di James Maddison e Saúl Ñíguez.

• Marcus Thuram è il primo attaccante in grado di fornire ben cinque assist nelle sue prime otto presenze in assoluto in Serie A nelle ultime 20 stagioni.

• 50° assist di Hakan Çalhanoglu in Serie A, dalla sua prima stagione nel torneo (2017/18) il turco è il secondo giocatore a tagliare questo traguardo, dopo Luis Alberto (54).

• Da quando veste la maglia dell'Inter (dal 2021/22) nessun giocatore ha fornito più assist su calcio piazzato di Hakan Çalhanoglu (11) nei maggiori cinque campionati europei, al pari di Vincenzo Grifo.

• 50° gol di Riccardo Orsolini con il Bologna tra tutte le competizioni, ben 18 in più rispetto a quelli realizzati da tutti gli altri giocatori attualmente nella rosa dei rossoblù sommati insieme (32).

• Riccardo Orsolini ha segnato 15 reti in campionato da quando Thiago Motta allena il Bologna, nel periodo soltanto Victor Osimhen (29), Lautaro Martínez (28) e Domenico Berardi (16) hanno realizzato più gol in Serie A.

• Riccardo Orsolini ha segnato nove dei 10 rigori calciati in Serie A, il suo unico errore dagli 11 metri nel torneo è arrivato contro il Cagliari lo scorso 2 settembre.

• Joshua Zirkzee ha realizzato due gol nelle ultime sei partite di campionato, tanti quanti in tutte le sue precedenti 25 gare in Serie A.

• Sono trascorsi 117 secondi tra il gol di Francesco Acerbi e la rete del raddoppio di Lautaro Martínez.

• 1° gol di Francesco Acerbi con la maglia dell'Inter in Serie A, la sua ultima rete in campionato risaliva al 30 aprile 2022 in Spezia-Lazio.