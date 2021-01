Scontro con Maresca, Conte verso le due giornate di stop: il chiarimento dopo la bufera

ATTESA DEL GIUDICE SPORTIVO

Due giornate di stop e non una maxi squalifica. E' quello che rischia il tecnico dell'Inter Antonio Conte per lo scontro con l'arbitro Maresca nel finale della sfida della Dacia Arena contro l'Udinese: l'espulsione per proteste prima e poi il confronto ad alta tensione nel tunnel degli spogliatoi (quello riservato alla squadra friulana e agli arbitri), dove Conte (c'era anche il suo vice Stellini) si è precipitato per aspettare il direttore di gara.

"Sei sempre tu, anche al Var", l'accusa. "Mister, si calmi. bisogna accettare sempre. Anche quando non si vince", la replica di Maresca. A evitare il contatto sarebbero stati, come riferisce il 'Corriere della sera', i giocatori bianconeri. Poi il chiarimento, con il successivo intervento di Beppe Marotta, nello spogliatoio degli arbitri. La decisione del giudice sportivo è attesa entro martedì. E proprio la spiegazione tra le parti dovrebbe evitare a Conte una squalifica più pesante. Anche Maresca rischia lo stop o comunque, come riferisce la 'Gazzetta dello sport', è destinato a non arbitrare più l'Inter per un po'.