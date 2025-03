Rummenigge: "Volevo l'Inter in finale. Per salvare il calcio serve il salary cap"

Rummenigge, da sempre, è uno degli addetti ai lavori più critici nei confronti delle lamentele dei calciatori per le troppe partite in calendario. Secondo Kalle la colpa di questa situazione sarebbe in gran parte proprio dei giocatori: "Si sono messi in trappola da soli, chiedendo sempre più soldi. Quei soldi, in un modo o in un altro devono essere guadagnati dalle società, facendo più partite, che sono richieste dal mercato tv. Ma se ogni anno i giocatori chiedono più salari e gli agenti chiedono soldi anche per fare ogni tanto due chiacchiere, quale società è ancora in grado di guadagnare?". Un problema a cui il dirigente bavarese avrebbe anche trovato una soluzione: "La chiave è il salary cap, il tetto salariale. Tutte le parti si devono trovare attorno a un tavolo: Uefa, Fifa, Leghe, giocatori, agenti. Bisogna discutere senza emotività e cercare una soluzione che venga accettata da tutti. Ho vissuto il caso Bosman e altri casi legali e so che gli agenti corrono subito a fare causa: questo va evitato".