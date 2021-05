Romelu Lukaku esulta sui social: "Godiamoci il momento"

E' stato il grande protagonista della stagione dell'Inter. Gol, assist e spirito di squadra. Una parte dello scudetto che i nerazzurri si sono cuciti addosso per la 19esima volta parla proprio di Romelu Lukaku, il gigante belga voluto da Antonio Conte e che in Italia, dopo le fatiche della Premier League, ha trovato una nuova vita. Così, dopo aver festeggiato in auto, per le strade di Milano con bandiera e mascherina al seguito ha voluto postare un pensiero anche sui social: "Campioni! È stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell'Inter di tutto il mondo! Godiamoci questo momento", ha scritto il bomber nerazzurro.