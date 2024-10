Ranocchia: "Inter e Napoli per lo scudetto, Juventus non ancora"

Andrea Ranocchia dopo Inter-Juve fa i complimenti a Thiago Motta ma sentenzia: "I bianconeri non sono ancora da scudetto, la corsa sarà riservata a nerazzurri, che vincono da anni, e Napoli, visto che Conte sa come si fa". L'ex difensore nerazzurro, parlando a Pressing su Canale 5, però loda il lavoro del tecnico italo-brasiliano della Juve: "Ha approcciato come avrei fatto io: c'è da ricostruire, quindi decido io. Chi sta con me e si allena bene, giocherà, se no non conta il nome. Un lavoro che potrebbe portargli vantaggi a lungo termine".