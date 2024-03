Ranocchia: "Inter contro l'Atletico senza paura. Thuram mi ha stupito"

© Canale 5

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, "gioca" in anticipo il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid (previsto mercoledì 13 marzo): "Sarà una partita molto difficile perché i Colchoneros in casa tirano fuori sempre qualcosa in più. Sappiamo il carattere di Simeone e come caricherà la squadra. L'Inter dovrà fare come sempre il suo gioco e gestire il pallone sapendo che troverà un ambiente tosto".