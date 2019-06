Oriali va all'Inter, ma rimane in Nazionale sino a Euro 2020

27/06/2019

Come ampiamente previsto , Gabriele Oriali torna all'Inter dopo 9 anni. A sorpresa, però, il 66enne dirigente manterrà il ruolo di team manager della Nazionale fino a Euro 2020. "Stamattina, d'accordo con l'Inter, abbiamo definito la posizione di Oriali: ci ha chiesto la possibilità di tornare a casa in una società emotivamente che sente ancora sua - ha spiegato il presidente federale Gravina - Abbiamo rispettato quella che era la volontà di Mancini e di Oriali e abbiamo conservato la possibilità con Oriali di continuare sino all'Europeo 2020".

Dopo aver vestito la casacca nerazzurra da giocatore per 13 anni (dal 1970 al 1983, due scudetti e altrettante Coppe Italia conquistati) e da dirigente nell'epopea morattiana (dal 1999 al 2010), dove ha ricoperto diversi ruoli - responsabile dell'area tecnica, consulente di mercato, intermediario tra squadra e dirigenza poi, con l'arrivo di Mourinho, si è seduto in panchina come dirigente accompagnatore - è ora ufficiale il suo ritorno in nerazzurro come team manager, dove va a riformare con Antonio Conte la coppia che tanto bene ha fatto in Nazionale.