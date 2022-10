Inter, Onana debutta in Serie A: Handanovic out per scelta tecnica

© Getty Images

Dentro Onana, fuori Handanovic. In casa Inter l'8 ottobre 2022 potrebbe segnare l'inizio di una nuova era. Dopo tre presenze in Champions con la maglia nerazzurra, contro il Sassuolo André Onana debutta infatti anche in Serie A. Non per una questione di turnover o per problemi fisici di Handanovic, ma per scelta tecnica. Dopo una lunga riflessione, Simone Inzaghi ha deciso di svoltare e di affidarsi al camerunese. Non una bocciatura definitiva per Samir, ma l'inizio di una nuova fase nel ballottaggio e nel passaggio di consegne tra i pali.