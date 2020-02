Nuovo stadio, Sala: "Il progetto ora mi convince"

NUOVO STADIO

A margine dell'evento benefico "United for the heart", Giuseppe Sala fa il punto sul nuovo stadio. "Il progetto di Inter e Milan sullo stadio ora mi convince - ha spiegato il sindaco di Milano - il tema è capire la questione delle volumetrie. Non è il fatto di essere più o meno generosi, è rispettare le regole e mettere le squadre alla pari di chi altro vuole realizzare qualcosa in città Il problema riguarda le regole amministrative. Abbiamo fatto grandi passi avanti"

Grande tifoso interista, il primo cittadino del capoluogo lombardo non nasconde una certa apprensione in vista del derby di domenica sera. "Il derby è sempre il derby, una partita che va sempre per il suo registro, difficile fare previsioni sul risultato - ha aggiunto -. Mi preoccupa il nuovo Milan, Ibrahimovic è forte perché è un giocatore intelligente, sarà motivo di grande attenzione. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere, il pareggio non basta a nessuno".

Come ogni tifoso che si rispetti, anche Sala ha le sue scaramanzie: "Non vado mai a vedere il derby e non ci andrò nemmeno questa volta. Soffrirò da casa, per così dire. C'è grande ansia. Avrei comunque firmato a inizio anno per essere così vicino alla Juventus a questo punto del campionato".

Vedi anche Calcio Nuovo stadio, altri due progetti da Milan e Inter: c'è losport district