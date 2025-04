Inter, lutto in casa Frattesi: si è spenta la nonna

Anche la sorella di Davide, Chiara, ha espresso sui suoi profili social tutta la tristezza dovuta a questa terribile perdita: "Tutte le foto del mondo non basterebbero a colmare la tua mancanza, tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti quello che provo ma nel mio cuore hai un posto importante che mai nessuno leverà. Tu sai, ti parlo nei sogni e nei desideri che esprimo. Non dirò altro perché quello che provo per te lo dirò guardando il cielo, mi manchi ora e per sempre. Dai un bacio a nonno da lassù". Il centrocampista dell'Inter ha messo like al carosello condividendo un video che lo ritrae con sua nonna mentre ballano e si divertono insieme: "Questi eravamo noi", il commento dell'azzurro. Un colpo duro per un ragazzo che sta attraversando un momento difficile anche in campo con prestazioni e soprattutto prestazioni a intermittenza.