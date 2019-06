Mourinho: "Inter, nuovo progetto e tanti soldi: in due anni può puntare alla Champions"

02/06/2019

José Mourinho promuove la nuova Inter di Conte. Anzi, è proprio il tecnico del Triplete a prevedere un ritorno tra le grandi d'Europa dei nerazzurri in tempi brevi: "L'Inter ha già una buona squadra, ha un nuovo progetto e ha un sacco soldi da investire" ha dichiarato infatti il portoghese nell'immediato post-partita di Tottenham-Liverpool ai microfoni di BeInSports. "La prossima stagione no, ma penso che in due anni possa tornare a puntare alla Champions". Nell'immediato, invece, per lo Special One le pretendenti sono le solite: "La Juve (menzionata per prima, ndr), il Bayern, il Psg, il City, il Barcellona, il Real, l'Atletico e il Liverpool: tra queste uscirà la prossima vincente. Il Chelsea? Difficile visto che ha il mercato bloccato".