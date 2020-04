Moratti chiude il campionato: "Meglio pensare al prossimo"

SERIE A

Mentre Lega, Figc e Governo si spaccano sulla ripresa o meno della Serie A, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha le idee chiarissime: "Per quanto mi riguarda dovremmo pensare al prossimo campionato - dice -, rincorrere questo credo sia molto pericoloso, oltre che una perdita di tempo". "Il futuro c'è - aggiunge 'Tutti convocati' su Radio24 -. Con pazienza infinita e spirito di sacrificio attraverseremo questo momento disgraziato contro un nemico invisibile".

"Dobbiamo seguire i medici e fare scelte intelligenti. La qualità di Milano, come del Paese, non scompare. La città si riprenderà - conclude Moratti -, il coronavirus porterà un cambiamento in diversi settori non solo nel calcio. Molte nazioni hanno preso un colpo quasi da ko. Questa è una lezione, involontaria, che ci mette nelle condizioni di dover cambiare le cose".