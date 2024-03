Moratti alla Pinetina dopo 10 anni: "Inzaghi è bravissimo e l'Inter gioca bene"

LA VISITA

L'ex presidente a pranzo con Inzaghi e la squadra: "Inter qualcosa di fondamentale"

© Getty Images A distanza di quasi 10 anni dall'ultima volta, Massimo Moratti ha fatto ritorno alla Pinetina. L'ex presidente, a pranzo con Inzaghi e la squadra, ha rilasciato alcune battute ai giornalisti presenti. "Ringrazio per l'invito, è una cosa molto simpatica, è un'emozione - ha dichiarato -. L'Inter più bella di sempre? Può darsi, è veramente divertente. A essere sincero non mi aspettavo Inzaghi così bravo. È proprio bravo, è veramente bravo, è sinceramente bravissimo, l'Inter gioca proprio bene".

"Il mio amore per l'Inter non finisce mai? Ma questa è l'Inter, è qualcosa di fondamentale - ha aggiunto Moratti -. È una passione lunghissima, fortissima. Per tutta la mia famiglia, non solo per me".

Sulla stagione. "In campionato l'Inter è super favorita, gioca bene ed è più forte. In Champions sono più scaramantico".

Il paragone Lautaro Martinez-Milito. "Lautaro? Nell'Inter del Triplete ci sarebbe stato benissimo ma avrebbe dovuto dare una spallata a Milito".

