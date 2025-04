Mondiale per Club 2025, Marotta: "Apice del calcio, l'Inter vuole vincerlo"

Il presidente nerazzurro spiega la preparazione della squadra verso l'appuntamento di metà giugno, che sarà trasmesso in co-esclusiva da Mediaset: "Viene a cavallo tra una stagione che finisce e con l'altra che inizia, non ci sono precedenti per avere dati su come prepararla. Sarà importante arrivarci in ottime condizioni ma siamo protagonisti in tutte le competizioni e questo vuol dire produrre un dispendio di energie psicofisiche di alto livello".