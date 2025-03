Il Mondiale per Club 2025 sbarca su Mediaset: accordo con DAZN per partite in co-esclusiva

Il Mondiale per Club 2025 avrà tutta la copertura streaming e tv, live e on demand. Dopo i recenti accordi siglati all'estero da DAZN, anche per l'Italia è stata ufficializzata la "formazione" per l'evento che vedrà in campo Inter e Juventus insieme a Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo. Sarà Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza, a trasmettere in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite del Mondiale per club.