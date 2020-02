Massimo Moratti: "Non ricompro l'Inter, avrei voluto comprare Cantona"

"Ci sono un sacco di persone che mi dicono di ricomprare l'Inter, ma non ci penso: con la famiglia Zhang è in ottime mani, guardano al futuro". Massimo Moratti ha parlato della sua storia in nerazzurro ospite a Che tempo che fa: "Avrei voluto comprare Cantona perché pensavo potesse risolvere molte cose - ha ricordato, prima di svelare un retroscena sull'arrivo di Sneijder nell'anno del Triplete -. Me lo consigliò un barista di Forte dei Marmi. Me ne parlò talmente bene che mi convinse, dicendomi che con lui avremmo vinto la Champions. L'ho cercato, ma non l'ho mai più visto".