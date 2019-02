Marotta-Wanda, la pace in diretta tv: "Ritroviamo serenità, scelta per il bene di tutti"

17/02/2019

È intervenuto anche Beppe Marotta a Tiki Taka. L'amministratore delegato dell'Inter ha voluto far chiarezza sul caso Icardi e rincuorare Wanda Nara: "Vogliamo ritrovare serenità. Noi facciamo tutto il bene per l'Inter, per Mauro, per lei e per i tifosi". Sulla scelta di togliere la fascia da capitano: "Non è stato un provvedimento disciplinare: quando si gestice un'azienda bisogna prendere delle decisioni e questa è stata fatta a malincuore ma doveva essere presa per i motivi che sappiamo e che non vanno esternati in questa sede".



Poi la carezza a Icardi: "Funziona come in una famiglia: Mauro ha solo 25 anni e può crescere ancora molto. La scelta di fare capitano Handanovic non mette in dubbio il percorso tecnico che prevediamo per Icardi. Lo abbiamo convocato nello spogliatoio di Spalletti e gli abbiamo spiegato la nostra scelta"



Infine il messaggio a Wanda: "Ci vedremo presto per parlare di questo e fra poco presenteremo un'offerta per il rinnovo in totale serenità. Senza nulla togliere a Wanda il nostro intelocutore è Mauro Icardi che è un ragazzo maturo: nulla è compromesso e c'è molto serenità", ha concluso in diretta su Canale 5.