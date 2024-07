Marotta: "Scudetto? Nel Dna Inter l'obbligo di competere per vincere"

In vista dell'inizio dell'inizio della nuova stagione, Beppe Marotta avvisa le altre big del campionato italiano. "Si riparte per difendere scudetto? Nel suo Dna l'Inter ha l'obbligo di competere per vincere perché lo insegna la sua storia, il suo palmares - ha spiegato il presidente e ad nerazzurro a margine del Consiglio Nazionale del Coni -. Per cui, con tutto rispetto per i nostri avversari, sicuramente partiamo per ottenere il massimo".