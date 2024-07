Inter, il 12 luglio parlano Marotta e Inzaghi: passi avanti sul rinnovo del tecnico

INTER

Conferenza alle ore 17, il giorno successivo il primo raduno della squadra. In mattinata incontro con l'agente dell'allenatore

È tutto pronto per l'avvio di stagione dell'Inter campione d'Italia. La squadra di Simone Inzaghi si radunerà sabato 13 luglio ad Appiano Gentile, ma la presentazione ufficiale della nuova annata si terrà il giorno prima, venerdì 12, presso l'Inter HQ: alle 17 parleranno in conferenza stampa il presidente e CEO, Giuseppe Marotta, e lo stesso Inzaghi. Sarà l'occasione di mettere in chiaro gli obiettivi stagionali e fare il punto sul mercato, magari anche sul rinnovo del tecnico.

A proposito di rinnovo, nella mattinata di lunedì è andato in scena un nuovo incontro tra l'agente di Inzaghi, Tullio Tinti, e la dirigenza nerazzurra: non c'è ancora la fumata bianca, ma la trattativa procede spedita e le parti contano di chiudere a breve per il prolungamento biennale.

Tornando ai programmi, per vedere i loro idoli in campo i tifosi dovranno attendere il 27 luglio, quando l'Inter scenderà in campo all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena contro l'UD Las Palmas.

Venerdì 2 agosto l'Inter affronterà il Pisa all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, nella città toscana.

Cinque giorni più tardi, mercoledì 7 agosto, primo match internazionale: allo U-Power Stadium di Monza i nerazzurri sfideranno in amichevole l'Al-Ittihad, formazione del campionato saudita.

L'ultimo appuntamento prima dell'inizio della Serie A sarà in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-Inter a Stamford Bridge, a Londra, chiuderà il pre campionato dei nerazzurri.