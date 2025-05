Marotta: "L'artefice di una serata epica è l'allenatore". Inzaghi: "Il bello deve ancora venire"

Anche Simone Inzaghi ha parlato al TG1: "Un'altalena di emozioni incredibili in 130 minuti. Il momento decisivo? I cambi, ci hanno dato una grandissima mano. Vicino all'infarto? Quello no, devo essere sincero. Vivo le partite con molta adrenalina. Il migliore in campo? Tutti i 16 impiegati, poi Sommer è stato bravissimo. Come andrà la finale? Il bello deve ancora venire".