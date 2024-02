Inter, Marotta: "Thuram-Lukaku? A volte serve anche culo"

INTER

L'ad nerazzurro parla anche di Simone Inzaghi: "È cresciuto tanto e farà tanta strada"

Beppe Marotta dice la sua sul momento dell'Inter, non risparmiandosi qualche battuta sulle scelte di mercato della scorsa estate: "Il mancato arrivo di Lukaku? Noi Thuram lo avremmo preso comunque - ha spiegato l'ad nerazzurro durante un corso sulla figura del team manager alla Luiss -. Se Lukaku avesse accettato ci saremmo trovati con lui, Lautaro e Thuram. Magari non ci sarebbe stata la stessa chimica che c'è oggi tra Marcus e Lautaro. Quindi, tradotto volgarmente, serve anche culo".

Poi grandi elogi per Simone Inzaghi: "Gestisce benissimo lo spogliatoio a livello umano, ottiene il massimo da tutti. Sembra un compagno di squadra delle volte, ma gode comunque di grande rispetto da parte dei giocatori. È cresciuto tanto. Tra l'altro c'è una cosa di cui si parla poco: lui, rispetto alla generazione degli Spalletti e dei Conte, ha dieci anni in meno di esperienza. Potrà fare ancora altra strada".

A proposito dei due tecnici, Marotta ha voluto spiegare la scelta di sostituire l'uno con l'altro al momento del suo approdo in nerazzurro: "Nel 2019 sacrificai una figura come quella di Luciano Spalletti, che ritengo un bravo allenatore ma che faceva parte del presente e del passato. La cultura che c'era non era vincente e ho sacrificato un allenatore come lui per arrivare a Conte, che conoscevo bene e che ci ha portato a vincere lo scudetto al secondo anno".

Infine un excursus sulla esperienza alla Juventus e sull'importanza di prendere scelte coraggiose: "Quando nel 2010 arrivai alla Juve e i risultati non c'erano dovetti procedere a una rivoluzione. Ho cambiato tutti i ruoli: dalla comunicazione ai magazzinieri. In squadra una sfilza di campioni del mondo: ad esempio Camoranesi era nella lista di quelli che volevo mandare via, ma ero imbarazzato nel farlo. Per questo lo chiamai nel mio ufficio e gli chiesi cosa avrebbe fatto al posto mio. Lui mi rispose 'mandare via me e tanti altri'. Ecco, bisogna avere la forza di cambiare quando serve".

