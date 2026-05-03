Marotta: "Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi. Chivu con noi per tanti anni"

Poi sulla scelta di Chivu a inizio stagione: "L'elemento principale della scelta di Chivu è il coraggio. Non siamo certo andati alla cieca, aveva tutte le skills. Non abbiamo mai avuto dubbi su Chivu, ha fatto un'annata straordinaria. Eravamo ottimisti fin dall'inizio, lo conoscevamo bene anche perché è stato con noi anche nelle giovanili. Non mi sarei aspettato una stagione così importante, anche se c'è il piccolo puntino nero dell'eliminazione in Champions ma fa parte del gioco. Credo possa stare con noi tanti anni e saremmo felicissimi, anche perché viene dal settore giovanile e questo è un ulteriore punto di orgoglio per tutta la società".