Marotta: "Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi. Chivu con noi per tanti anni"
Il presidente dell'Inter: "La scelta di Chivu? Aveva tutte le skills, non siamo andati alla cieca"
Sospeso tra uno scudetto in arrivo e il terremoto arbitrale che, è bene ricordarlo, non coinvolge l'Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro il Parma: "L'inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa - ha detto -, è copia-incolla perché siamo tranquillissimi, avendo agito sempre con la massima correttezza".
Poi sulla scelta di Chivu a inizio stagione: "L'elemento principale della scelta di Chivu è il coraggio. Non siamo certo andati alla cieca, aveva tutte le skills. Non abbiamo mai avuto dubbi su Chivu, ha fatto un'annata straordinaria. Eravamo ottimisti fin dall'inizio, lo conoscevamo bene anche perché è stato con noi anche nelle giovanili. Non mi sarei aspettato una stagione così importante, anche se c'è il piccolo puntino nero dell'eliminazione in Champions ma fa parte del gioco. Credo possa stare con noi tanti anni e saremmo felicissimi, anche perché viene dal settore giovanile e questo è un ulteriore punto di orgoglio per tutta la società".