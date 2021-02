Lite con Ibrahimovic, Lukaku ascoltato dalla Procura Figc

INTER

Dopo Valeri e lo svedese, è stato il turno dell'attaccante nerazzurro

Si è svolta oggi ad Appiano Gentile, presso il Suning Training Centre, l'audizione davanti alla Procura Figc dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in relazione alla lite con Zlatan Ibrahimovic nel derby di andata di Coppa Italia, alla presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito (quest'ultimo in presenza fisica, gli altri collegati in digitale). Lo riporta l'ANSA, che svela anche che l'attaccante belga, che ha esposto la sua versione dei fatti per quanto riguarda la lite con l'attaccante svedese del Milan, era assistito dall'avvocato del club Angelo Capellini. L'incontro si sarebbe svolto in un clima di serenità ed è durato mezz'ora circa. Ibra-Lukaku, il testa a testa diventa un murales





















L'audizione dell'attaccante belga è l'ultima in ordine di tempo dopo quelle dell'arbitro Valeri e di Ibrahimovic avvenute nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta sportiva aperta il primo febbraio scorso. A proposito dell'inchiesta, sembra ormai più che probabile che la condotta incriminata, in particolare quella di Ibrahimovic, sarà derubricata da discriminatoria (art. 28, sanzione minima 10 giornate, di Coppa Italia in questo caso) a gravemente antisportiva. Un'infrazione decisamente meno grave che prevede, da tariffario, due giornate di squalifica, che potrebbero anche scendere a una (o a una più ammenda) se il processo dovesse essere evitato con un patteggiamento.

Domenica alle 15 a San Siro i due litiganti si troveranno di nuovo faccia a faccia per un derby che mai quest'anno può essere decisivo per lo scudetto.

