L'Inter mette il turbo: Conte ha trovato la quadra

L'ANALISI

Solida e vincente: l'Inter non è ancora perfetta, ma Antonio Conte può essere soddisfatto. Il tecnico nerazzurro è sempre stato fiducioso, anche quando la squadra balbettava, e ora sta raccogliendo i frutti. Terza vittoria consecutiva in campionato che lo rilancia e gli dà anche la spinta giusta per tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League anche se il destino dipende Borussia Moenchengladbach e Real Madrid.

Attacco micidiale e ora anche la difesa sempre essere stata "registrata". Davanti tutto facile con un Lukaku in versione Hulk che domina in area e non smette più di segnare: in Europa solo Bayern e Psg sono più prolifici dei nerazzurri. Il belga si intende a meraviglia sia con Lautaro Martinez, sia con Sanchez: così Conte ha diverse opzioni per girare il suo reparto offensivo.

Più concentrazione anche dietro e lo si vede anche nei numeri con la curva dei gol subiti che si è appiattita sensibilmente. Contro il Bologna una vera e propria di forza con i nerazzurri sempre padroni del gioco dall'inizio alla fine. Una bella iniezione di autostima verso il primo crocevia della stagione in Champions mercoledì contro lo Shakhtar. Intanto tanta pressione sulle spalle del Milan con l'Inter seconda in classifica momentaneamente a -2.