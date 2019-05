La Curva Nord avvisa Conte: "Noi non siamo la Juve"

31/05/2019

Alla faccia del benvenuto. La Curva Nord dell'Inter saluta Antonio Conte, nuovo tecnico nerazzurro, con un comunicato non esattamente "pacifico". Insomma, prende atto della decisione del club, ma manda un chiaro messaggio al nuovo allenatore: "Noi non siamo la Juve - è scritto -. Per noi vincere non è l'unica cosa che conta". E questa, per quanto assurdo possa sembrare, è la parte più morbida, perché gli ultras interisti continuano dicendo: "Puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario".