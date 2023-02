L'Inter torna nella fatal Bologna: Inzaghi si affida a Lukaku e Brozovic

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro il Porto, l'Inter si rituffa in campionato dove è attesa dalla trasferta di Bologna. C'è un secondo posto da difendere e un piazzamento in Champions League ancora da blindare a cominciare dalla città in cui l'anno scorso i nerazzurri hanno virtualmente consegnato lo scudetto nelle mani del Milan, perdendo clamorosamente il recupero per 2-1 con la papera di Radu nel finale. Trecentoquattro giorni dopo Inzaghi vuole un finale diverso e per l'occasione rilancia Brozovic e De Vrij dal primo minuto e ricompone la Lu-La.