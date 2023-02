Inter-Calhanoglu fino al 2026: limati i dettagli, manca solo la firma

MOSSE NERAZZURRE

Tutto fatto per il rinnovo del turco. Il ds Ausilio ha osservato i gioielli del Salisburgo all'Olimpico

© Getty Images Un'altra frecciata al Milan con un post su Instagram con le immagini dell'ultimo derby di campionato. "Preferisco far parlare i miei piedi", il messaggio di Hakan Calhanoglu alla sua ex squadra. L'Inter si gode il grandissimo stato di forma del centrocampista turco, che in nerazzurro ha trovato la sua vera dimensione: da mezzala a regista per sostituire l'infortunato Brozovic, Calha ha preso in mano le chiavi del gioco della squadra di Inzaghi e ora è elemento imprescindibile. Tanto che il club nerazzurro ha già pensato a blindarlo a doppia mandata: manca soltanto la firma per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2024, fino al 2026.

Tra il giocatore e la dirigenza è accordo totale. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, gli ultimi dettagli con l'agente del giocatore Gordon Stipic sono stati limati nella giornata di venerdì. Con il prolungamento del contratto ci sarà anche ritocco dell'ingaggio: Calhanoglu andrà a guadagnare circa 6 milioni di euro l’anno bonus compresi.

L'Inter non lavora soltanto ai rinnovi ma guarda anche altrove per rinforzarsi e allo stesso tempo progettare la squadra del futuro. Giovedì sera all'Olimpico di Roma in occasione della sfida di Europa League tra i giallorossi e il Salisburgo c'era anche il ds Piero Ausilio. Come riporta il Corriere dello Sport osservati speciali del dirigente nerazzurro un paio gioielli della squadra austriaca: l'attaccante svizzero Okafor, classe 2000, valutato 35 milioni e nel mirino delle big europee, e il centrocampista danese Kjaergaard, classe 2003.