L'Inter scherza col fuoco: l'attacco si è inceppato, per la Champions non si può più sbagliare

05/05/2019

In casa Inter il momento non è dei migliori e per centrare l'obiettivo Champions servirà un deciso cambio di marcia nelle ultime tre partite della stagione. Se l'1-1 con la Juve , tutto sommato, è stato anche digeribile, la trasferta di Udine ha invece chiaramente evidenziato i problemi dei nerazzurri, al quarto pareggio nelle ultime cinque gare e in difficoltà dal punto di vista del ritmo, del gioco e della capacità di offendere.

A Udine è proseguito il digiuno di Lautaro Martinez, a secco dal derby del 17 marzo ma anche il resto dell'attacco non vive certo un momento troppo brillante. Gli esterni,ieri rimproverati da Spalletti nel post partita, fanno fatica a saltare l'uomo e dunque non creano superiorità numerica, oltre a una scarsa vena realizzativa che più o meno va avanti da inizio stagione. Anche Icardi, entrato nella ripresa, non ha inciso e non è un caso che il suo ultimo gol sia arrivato comunque su rigore (contro il Genoa), esattamente come Lautaro contro il Milan: altro segnale evidente della difficoltà di creare occasioni da rete.



Il terzo posto, a tre turni dalla fine, non dà ancora alcuna garanzia Champions anche se il calendario strizza l'occhio a Spalletti con due gare (sulle prossime tre) in casa contro Chievo (già retrocesso) ed Empoli (all'ultimo turno). Mentre alla penultima giornata l'Inter farà visita a un Napoli che non ha più troppe motivazioni, quelle che invece servono ai nerazzurri per chiudere al meglio ed evitare di buttare una stagione.