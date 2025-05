L'Inter non lascia spazio a retropensieri: l'all-in Champions non ammette rimpianti

Tutto o niente, dunque. Ovvietà, si dirà: certo, ma anche l'ovvio fa parte del quotidiano e l'oggi dell'Inter è questo. Più l'oggi dei tifosi nerazzurri che non quello della squadra o di Inzaghi, a dire il vero. La testa, quella dei giocatori e del mister, è infatti sintonizzata sul 31 maggio: la delusione, se mai c'è stata (sicuro ci sia stata, e anche grande) è stata elaborata e smaltita nello spazio di un lunedì post-Lazio, non alberga certo ora in chi, per tutto l'anno, ha remato in un'unica chiara direzione. Un azzardo, forse. Ma al banchetto degli Dei d'Europa l'Inter ha voluto esserci a tutti i costi, andando oltre i propri limiti, pagando il dazio dovuto, pronta ora a un all-in che si consumerà all'Allianz Arena bavarese.