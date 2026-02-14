Cremonese, Nicola: "Bisogna crederci sempre"

14 Feb 2026 - 18:27

Alla vigilia dello scontro diretto contro il Genoa, in programma domani allo Zini, la Cremonese si affida alle parole e alla determinazione del suo allenatore, Davide Nicola, che trasmette fiducia, realismo e grande senso di responsabilità. "Mi aspetto qualunque avversario con la stessa intensità con la quale preparo le partite con i ragazzi, l'importante è ciò che vogliamo dimostrare noi", spiega il tecnico grigiorosso, ribadendo come il focus resti esclusivamente sul percorso interno della squadra. "Ritengo Cremona un ambiente passionale, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Questa mattina abbiamo avuto un bellissimo confronto con i nostri tifosi, che sono venuti in massa ed è chiaro che a 14 giornate dalla fine tutti vogliamo raggiungere qualcosa di estremamente importante", sottolinea Nicola, a entra poi nel cuore del lavoro quotidiano, anche psicologico: "Ai ragazzi dico sempre che chi desidera davvero qualcosa e lavora quotidianamente per raggiungere l'obiettivo, implicitamente accetta di convivere con determinati timori di poter sbagliare o commettere errori". La squadra, assicura l'allenatore, sta rispondendo nel modo giusto: "L'attenzione è riservata al prossimo impegno, la squadra è viva, motivata e sa che c'è una gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca". Di fronte ci sarà un avversario di spessore, "una squadra consolidata, con un nome e una storia dietro".

Ultimi video

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

I più visti di Calcio

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:29
Juve, Chiellini: "Speriamo di dare una mano a questo campionato..."
DICH MAROTTA SU PETARDO DICH
20:23
Marotta: "Chivu scelta non casuale, sicuramente ha sorpreso in positivo"
19:20
Serie B, il Catanzaro batte il Mantova
19:06
Morto Orazio Russo, il cordoglio del "suo" Catania
18:27
Cremonese, Nicola: "Bisogna crederci sempre"