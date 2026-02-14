Cremonese, Nicola: "Bisogna crederci sempre"

Alla vigilia dello scontro diretto contro il Genoa, in programma domani allo Zini, la Cremonese si affida alle parole e alla determinazione del suo allenatore, Davide Nicola, che trasmette fiducia, realismo e grande senso di responsabilità. "Mi aspetto qualunque avversario con la stessa intensità con la quale preparo le partite con i ragazzi, l'importante è ciò che vogliamo dimostrare noi", spiega il tecnico grigiorosso, ribadendo come il focus resti esclusivamente sul percorso interno della squadra. "Ritengo Cremona un ambiente passionale, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Questa mattina abbiamo avuto un bellissimo confronto con i nostri tifosi, che sono venuti in massa ed è chiaro che a 14 giornate dalla fine tutti vogliamo raggiungere qualcosa di estremamente importante", sottolinea Nicola, a entra poi nel cuore del lavoro quotidiano, anche psicologico: "Ai ragazzi dico sempre che chi desidera davvero qualcosa e lavora quotidianamente per raggiungere l'obiettivo, implicitamente accetta di convivere con determinati timori di poter sbagliare o commettere errori". La squadra, assicura l'allenatore, sta rispondendo nel modo giusto: "L'attenzione è riservata al prossimo impegno, la squadra è viva, motivata e sa che c'è una gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca". Di fronte ci sarà un avversario di spessore, "una squadra consolidata, con un nome e una storia dietro".