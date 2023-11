Docce guaste allo Stadium, Inter rientrata a Milano senza potersi lavare

Una bella doccia calda è quanto spera ogni giocatore al termine di un match combattuto come il Derby d'Italia che ha visto Juventus e Inter affrontarsi per la vetta del campionato, a maggior ragione considerati i circa quattro gradi di Torino di domenica sera. I nerazzurri, rientrati negli spogliatoi dello Stadium dopo l'1-1 maturato nei novanta minuti, invece non hanno potuto usufruire delle docce a causa di un guasto alle pompe dello stadio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono trovati di fronte a una pressione dell'acqua insufficiente e sono stati costretti a tornare a Milano in pullman rinviando a più tardi doccia e shampoo.