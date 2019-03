Juventus, Douglas Costa può partire in estate: l'Inter ci pensa

22/03/2019

Mentre la Juventus aspetta di conoscere con precisione i suoi tempi di recupero (nuovi accertamenti sono in programma la prossima settimana e la partita contro l 'Ajax è a rischio) Douglas Costa accende il calciomercato dei bianconeri. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i dirigenti della Vecchia Signora starebbero valutando la posizione dell'esterno offensivo brasiliano, che in estate potrebbe essere sacrificato per tentare l'assalto a uno tra Chiesa e Zaniolo .

Come è noto da tempo, l'ex Bayern Monaco piace tanto dalle parti di Manchester, sponda United, che anche dopo l'addio di José Mourinho ha manifestato un concreto interesse, ma i Red Devils non sono l'unico club che vuole il brasiliano. Dopo le voci dei giorni scorsi provenienti dalla Spagna sul possibile scambio a sorpresa tra Icardi e Douglas Costa, anche Tuttosport conferma l'interesse dei nerazzurri e in particolare di Marotta: "L’ad conosce benissimo il brasiliano, pagato 46 milioni dalla Juve tra prestito oneroso e riscatto dal Bayern - si legge - e da Milano, sponda nerazzurra, giungono i primi apprezzamenti".

Douglas Costa sarebbe il giocatore perfetto per l'Inter, soprattutto se si considera che in estate sugli esterni da una parte verrà confermato Politano, ma dall'altra Perisic è pronto a fare le valigie. La Juventus valuta il suo giocatore non meno di 50 milioni di euro, un tesoretto che permetterebbe a Paratici di sferrare l'attacco decisivo ad uno tra Zaniolo e Chiesa.