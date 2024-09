Inzaghi si gode Inter, due stelle sul cuore : "Uno scudetto che ci unirà per sempre"

INTER

Tecnico, squadra e dirigenti alla premiere del film che celebra il 20esimo tricolore nerazzurro

SIMONE INZAGHI: "LA SECONDA STELLA CI UNIRA' PER SEMPRE"

“Sono emozionato, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e la Seconda Stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci è sempre stata vicino.”

JAVIER ZANETTI: "RIVIVIAMO EMOZIONI IMMENSE"

“Riviviamo emozioni immense, lo dico anche da tifoso: la mia famiglia è interista, i miei figli si sono commossi quando abbiamo raggiunto questo traguardo. Vedendo questa squadra sapevo che potevamo vincere, ho visto come hanno lavorato il gruppo, lo staff e i giocatori. Questa pagina importantissima del Club rimarrà per sempre.”