Inter, Marotta e il film scudetto: "Rivivere il 22 aprile sempre emozionante"

A Milano è stata proiettata l'anteprima di "Inter, due stelle sul cuore", il film che racconta la scorsa stagione, quella che ha portato il ventesimo scudetto nerazzurro. Giuseppe Marotta, a margine della proiezione, ha raccontato le emozioni che gli ha suscitato la pellicola: "Rivedere questo film è straordinario, mi emoziona ogni volta che lo rivedo, l'adrenalina è stata tanta. Quel 22 aprile (giorno del derby scudetto, ndr) era pieno di tensione e facce tirate, l'emozione nasce proprio da come so che abbiamo vissuto quelle giornate. Non si vince mai per caso o fortuna, alla fine emergono i valori".