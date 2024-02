Inzaghi presenta lo scontro che vale una stagione | La conferenza LIVE

VERSO INTER-JUVENTUS

L'allenatore nerazzurro parla del derby d'Italia in programma domenica sera a San Siro

Una partita non è mai decisiva, soprattutto se è in programma a inizio febbraio. Questo Inter-Juventus, però, assomiglia molto a una gara che può indirizzare un'intera stagione. Simone Inzaghi ne parla nella conferenza stampa della vigilia di un match che potrebbe dare una spinta decisiva al campionato dei suoi che, vincendo, si ritroverebbero con un potenziale più 7 sui rivali di quest'anno (considerando che l'Inter ha una partita da recuperare).

LA CONFERENZA DI INZAGHI

Che partita si aspetta?

"Senz'altro è una partita importantissima, non decisiva ma importantissima. Sarà molto combattuta, all'andata non fu entusiasmante ma domani giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e cercheremo di fare la gara nel migliore dei modi, sapendo che affrontiamo una grande squadra che ha avuto un percorso simile al nostro".

C'è l'obbligo di vincere questa partita?

"L'obiettivo è quello, tutte le partite si giocano nel migliore dei modi. La classifica, al di là degli asterischi, è simile a quella della Juve. Noi dovremo essere bravi: sappiamo l'importanza della gara, anche perché la giochiamo nel nostro stadio, ma abbiamo grandissimo rispetto della Juve".

Come può essere inquadrata tatticamente? Cosa si aspetta?

"Abbiamo giocato tante volte contro la Juve negli ultimi anni, abbiamo fatto finali importantissime, partite di campionato, finali di Coppa Italia: ogni gara ha una storia a sé. Domani sarà una gara molto equilibrata, dovremo usare tantissima testa, cuore, ed essere pronti a fare una corsa in più per il compagno se sarà in difficoltà. Alla Juve stanno facendo tutti un percorso straordinario in campionato, è una squadra che, a differenza nostra, ha giocato 24 partite mentre noi 30. Abbiamo avuto un grandissimo percorso, sono stati tutti molto bravi".